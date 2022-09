Vďaka málo známemu triky sa už nikdy nevymknete z auta

TikToker Joey Richard predviedol jeden relatívne málo známy trik, ktorý vám v takýchto situáciách veľmi pomôže. Možno ste o tom ani nevedeli, ale vo vašom elektronickom kľúči je skrytý reálny fyzický kľúč. Ten môžete vytiahnuť spod vrchnej časti kľúča a využiť ho na to, aby ste si sprístupnili zámok, ktorý je skrytý v kľučke vo dverách vodiča.

Ak sa tak niekedy dostanete do problémov, takto dokážete auto manuálne odomknúť a dostať sa doň. Vyžaduje si to len pár sekúnd a ste dnu. Mnohé autá to majú spracované po svojom, ale v zásade je takáto podobná kľúča dostupná v mnohých prípadoch a to nielen na najnovších autách, ale aj na starších, ktoré už využívajú tento systém kľúča.