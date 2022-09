Boris Kollár: Pripravujeme sa na scenár trojkoalície, no bolo by to nešťastné

Zopakoval, že pokiaľ by menšinová vláda nefungovala, treba ísť do predčasných volieb. Kollár nechcel komentovať desať požiadaviek OĽANO pre SaS, no víta každú aktivitu, ktorá by viedla k udržaniu štvorkoalície. Odmieta tiež polemizovať, či mohli prísť požiadavky skôr.

Sme rodina sa má v piatok (2. 9.) zísť na predsedníctve. „Nehľadáme nových ministrov, budeme hovoriť o cieľoch, ktoré chce naše hnutie naplniť v tejto vláde,“ povedal novinárom Kollár po slávnostnej schôdzi parlamentu. Partnerom, či už v štvorkoalícii alebo trojkoalícii, chcú povedať, čo by chceli ešte presadiť do parlamentných volieb.

„Toto by malo rozhodnúť OĽANO a osobne sám Igor Matovič. Nekádrujeme ostatných koaličných partnerov,“ odpovedal Kollár na to, či by mal minister financií Igor Matovič (OĽANO) odstúpiť.