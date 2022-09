Premiér: Demisia Richarda Sulíka je trucpodnik, má to ďaleko od zodpovednosti

Premiér sa chce primárne rozprávať o pomoci ľuďom, až potom o personálnych otázkach. Mená nástupcov zvyšných ministrov SaS po ich prípadnej pondelkovej (5. 9.) demisii predloží premiér podľa svojich slov najprv prezidentke. Zasadnutia vlády budú podľa premiéra v najbližšom období častejšie ako raz za týždeň, vzhľadom na potrebu prijatia opatrení.

„Považujem to za trucpodnik, to má veľmi ďaleko od zodpovednosti. Zodpovednosť je, že všetky osobné animozity dám bokom,“ reagoval premiér na demisiu Sulíka. Treba sa podľa neho rozprávať o obsahu požiadaviek, ktoré predložilo OĽANO a riešiť opatrenia na extrémne zdražovanie. Prekáža mu, že SaS sa chce rozprávať o požiadavkách, až keď Matovič odíde. „Najprv zotnime hlavy a potom poďme rokovať. Mne to príde maximálne neracionálne,“ povedal novinárom po slávnostnej schôdzi parlamentu.

O ďalšom pokračovaní vlády v prípade definitívneho odchodu SaS diskutujú podľa Kollára v rámci koaličných strán. „Rokovania budú prebiehať v najbližších dňoch. Akonáhle bude dohoda, predstavíme mená prezidentke,“ priblížil. „S prezidentkou som dohodnutý, dám najprv jej mená, aby si ich mohla pozrieť,“ doplnil.

Okrem desiatich návrhov z dielne OĽANO pripravujú opatrenia aj ministerstvá. Premiér priblížil, že rezort hospodárstva má v piatok (2. 9.) predstaviť konkrétne riešenia, keďže doteraz ukázali podľa neho len súbor opatrení. „Zrejme ani zajtra nedospejeme k úplnému záveru, potom budú ďalšie pokračovania vlády na budúci týždeň. Teraz budeme rokovať intenzívne, ako ste to videli počas pandémie, že vláda sa stretávala častejšie ako raz do týždňa,“ dodal.

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V stredu (31. 8.), keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy, ktoré, ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka. Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.