Sme rodina chce zvýšiť prídavky deťom na 50 eur mesačne

Navrhujú to poslanci koaličnej Sme rodina v novele zákona o prídavku na dieťa, ktorú predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.

„Je veľmi dôležité, aby príspevok na začiatok školského roka kontinuálne pokračoval. Týmto sa jeho vyplácanie zachráni, aj keď mu, bohužiaľ, hrozil zánik,“ skonštatovala jedna z predkladateliek návrhu Petra Krištúfková (Sme rodina). Podľa vlastných slov sa bude snažiť nájsť podporu aj na to, aby bol príspevok poskytovaný všetkým žiakom prvého stupňa.

Ďalej by sa podľa návrhu náhradné výživné pre siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo je nižší ako náhradné výživné, malo považovať za príjem na poskytovanie opakovaného príspevku dieťaťu v náhradnej starostlivosti. Okrem toho by úrad práce sociálnych vecí a rodiny mohol platby výživného určeného k rukám úradu previesť na samostatný účet vzhľadom na to, že tieto finančné prostriedky patria dieťaťu a nemôžu byť vrátené do štátneho rozpočtu. Poslanci tiež navrhujú, aby sa mohol opakovaný príspevok dieťaťu poskytovať preddavkovo, ak sa koná o náhradnom výživnom pre siroty.

Návrh by mal mať vplyv na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V budúcom roku by podľa predloženého materiálu predstavoval viac ako 17,3 milióna eur, na rok 2024 takmer 17,4 milióna eur a na rok 2025 približne 17,4 milióna eur.