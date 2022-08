Prezidentka žiada premiéra o mená ministrov aj návrh spôsobu vládnutia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby jej včas predložil nominantov na uvoľnené ministerské kreslá. Rovnako žiada, aby čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho prípadná menšinová vláda získavať podporu pre zákony. Rovnako chce, aby sa obdobie vzájomných ultimát v pondelok (5. 9.) skončilo. Uviedla to po stredajšom rokovaní s premiérom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina).

Hlava štátu podčiarkla, že ako prezidentka má povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Poznamenala, že koaličná rada takým nie je, preto do rokovania jej lídrov nevstupovala. „Vláda však ústavným orgánom je a mala by byť funkčná za každých okolností. Obzvlášť ak sme v období kríz. Situácia, v ktorej sme, si vyžaduje pevnú a funkčnú vládu,“ zdôraznila. Poukázala na kroky okolitých krajín na zmiernenie energetickej krízy. Spoločným cieľom preto podľa nej musí byť funkčná demokratická vláda, ktorá prevedie Slovensko náročným obdobím. Poznamenala, že bez väčšinovej podpory v parlamente by bol kabinet nefunkčný. Zároveň sa pýta predstaviteľov vládnych strán, ako chcú riešiť závažné krízy, keď dva mesiace nevedeli vyriešiť tú vnútrokoaličnú.

Dva mesiace trvania vládnej krízy považuje prezidentka za dostatočný čas, aby sa aktéri sporov oboznámili s požiadavkami a preukázali schopnosť vládnuť. Napriek tomu sa podľa nej zrejme nepodarilo nájsť dohodu, ani obnoviť dôveru medzi koaličnými lídrami. „V posledný deň ultimáta prišlo nové ultimátum z druhej strany. To vážne musel čakať minister financií s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisií? Namiesto riešenia pokračuje nekonečný seriál, ktorý už ale nikoho nezaujíma. Takto sa vládnuť nedá a nemá,“ podčiarkla s tým, že hovoriť o zodpovednosti a zároveň prísť s novými požiadavkami je rozpor medzi slovami a skutkami.

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. OĽANO to odmietlo. V stredu, keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy. Ak ich SaS podporí, Matovič podľa slov hnutia z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až po Matovičovom odchode. Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka. Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.