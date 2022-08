Video: Búrka s krupobitím si vyžiadala život dieťaťa a vyše 20 zranených

Starostka mesta Carme Vallová povedala španielskej televízii, že 20-mesačné dievčatko bolo s rodičmi, keď ho zasiahli obrovské ľadové krúpy. Zomrelo v stredu skoro ráno v nemocnici.

Po búrke bolo pre utŕžené zranenia ošetrených vyše 20 ľudí. Starostka povedala, že krupobitie napáchalo škody aj na množstve áut. Niektoré z ľadových krúp podľa nej merali v priemere až 11 centimetrov.

