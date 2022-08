Sulík: Na zastropovanie cien energií nestačí VHZ, musíme zmeniť zákony

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pred rokovaním uviedol, že situácia je dramatická, no na schválenie príslušných predpisov vládou je čas do začiatku rokovania Národnej rady (NR) SR. Parlament by mal po letnej prestávke opäť zasadnúť 13. septembra.

„Máme ešte jeden týždeň čas, kým sa začne parlament, lebo nakoniec budeme musieť meniť aj zákony. Nestačí urobiť len VHZ, situácia je omnoho dramatickejšia,“ povedal Sulík. Minister v stredu podal demisiu a premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) chcel preto predložiť zoznam krokov, ktoré treba urobiť a v akom poradí ich treba urobiť, aby nový minister hospodárstva mohol plynule v riadení rezortu pokračovať.

Vláda rokovanie o VHZ v oblastiach elektriny a plynu odložila už po druhý raz. Minulú stredu (24. 8.) o prerušenie rokovania požiadal Sulík s tým, že ešte treba urobiť zmeny v prospech firiem. VHZ bolo podľa neho upravené po dohode s ministerstvom financií, ktoré na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Marcel Klimek.