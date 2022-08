Z áut nezostalo takmer nič: Po čelnej zrážke zomrela nevinná žena

Nehodu, ku ktorej došlo v utorok (30. 8.) popoludní medzi Šaľou a Vlčanmi, neprežila jedna osoba. Informovala o tom polícia.

Bezprostredne po zrážke dvoch áut informovali záchranári o troch zranených osobách. Polícia v stredu uviedla, že jedna z nich prevoz do nemocnice neprežila. „K nehode došlo po tom, ako 18-ročný vodič vozidla Audi A3 pravdepodobne predbiehal pred ním idúce vozidlo, pričom sa nestihol zaradiť do svojho jazdeného pruhu a s vozidlom dostal šmyk. V protismere došlo k čelnej zrážke so Škodou Octavia, ktorú viedol 67-ročný muž. Pri dopravnej nehode utrpela spolujazdkyňa z Octavie zranenia, ktorým po prevoze vrtuľníkom do nemocnice podľahla,“ uvádza sa v stanovisku polície.

Obidvaja vodiči boli so zraneniami prevezení do nemocnice v Galante. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Šali v danej veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.