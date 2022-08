Video: Žena oznámila partnerovi, že je tehotná, nechutným spôsobom. Toto diváci zavrhli

TikTokerka známa pod prezývkou @livingmemerz nepotešila svojich fanúšikov po tom, ako zverejnila video zachytávajúce moment, keď iná hviezda sociálnych sietí oznámila svojmu priateľovi, že je tehotná. Napriek tomu, že šlo o radostnú správu, spôsob, akým ju zvestovala, mnohým zdvihol obočie.

Video, ktoré si pozrel už milión používateľov sociálnej siete, má len jednu chybičku krásy – TikTokerka totiž ukryla tehotenský test s pozitívnym výsledkom dovnútra nanuku, ktorý následne dala zjesť partnerovi.

Väčšina domácich tehotenských testov funguje na princípe indikovania prítomnosti ľudského choriového gonadotropínu (hCG) v moči. Žena preto musí jeho časť ponoriť do nádoby s nazbieraným močom, alebo ho priamo omočiť.

„Fuuuj, prečo by to niekto robil,“ ozvalo sa v komentároch k videu. „AKO si mohla myslieť, že to je v poriadku?! Fuj,“ komentovali ďalší používatelia pri predstave, že mladík musel oliznúť výlučky svojej tehotnej priateľky. Mnohí si však všimli, že test má nasadený vrchnáčik, ktorý čiastočne zabráni prenosu moču do vonkajšieho prostredia, hoci stále sa nedá hovoriť o hygienickom postupe.