2 veci, ktoré by ste pri varení vždy mali mať blízko dosky na krájanie

Zruční domáci kuchári vedia, že kulinárskemu pôžitku za jedálenským stolom nepredchádza len varenie, ale aj následné upratovanie, ktoré neraz vyžaduje ešte viac práce a času. Túto povinnosť si viete uľahčiť napríklad umývačkou riadu alebo predprípravou surovín hneď po nákupe. Ak si chcete pomôcť ešte viac, inšpirujte sa týmito dvoma stratégiami.

Vlhká utierka

Vyhnite sa namáhavému čisteniu kuchynskej linky od zaschnutej špiny. Najľahšie to dosiahnete tak, že všetky škvrny a zbytky jedla odstránite okamžite, s čím vám pomôže príručná utierka alebo špongia na riad.

Okrem zašpinenej linky vám utierka pomôže rýchlo vyriešiť aj problém so zalepeným nožom alebo iným čiastočne špinavým riadom, ktorý plánujete použiť ešte pred umytím pomocou čistiaceho prostriedku. Tento postup ale neaplikujte na predmety, ktoré prišli do kontaktu so surovým mäsom – tie treba hneď dôsledne umyť.

Miska na kompost

Väčšina z nás si nenecháva nádobu na biologicky rozložiteľný odpad na viditeľnom mieste, a keďže ide o predmet väčších rozmerov, pri varení ho dočasne lepšie nahradíte menšou miskou, ktorej obsah môžete neskôr vyprázdniť do koša.

Na zbieranie organického odpadu vám dobre poslúži aj použitá papierová taška alebo recyklované plastové vrecko.