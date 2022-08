Video: Mysleli si o ňom že je to ruský špión. Takto pomohol samec bieluhy mladej žene

Keď sa v roku 2019 vo vodách blízko nórskeho Hammerfestu objavil samec bieluhy s postrojom, miestni nevedeli, čo od neho majú očakávať. Pôvod živočícha bol neznámy, no úrady mali podozrenie, že samec bol vycvičený ruským námorníctvom, z ktorého zrejme ušiel. Odvtedy sa zdržiaval blízko nórskeho pobrežia a dostal meno Hvaldimir. Prvýkrát upútal pozornosť nórskych rybárov potom, čo sa neustále objavoval a sledoval ich na ich člnoch, informoval The Washington Post . Rybári si všimli, že na postroji má nápis, že pochádza z Petrohradu.

Aj keď nórska policajná bezpečnostná služba (PST) ubezpečila, že morský cicavec nie je podozrivý a zdá sa, že bol dlhodobo trénovaný ľuďmi. Zvláštne správanie Hvaldimira z neho urobilo medzinárodnú hviezdu. Zatiaľ čo tieto živočíchy sú vo všeobecnosti voči ľuďom plaché, z Hvaldimira sa stala celebrita Hammerfestu. Zbožňuje všetku pozornosť, ktorú dostáva, nechá sa obyvateľom pohladkať, kŕmiť a robiť si s ním selfie.

Peknú fotku si s bieluhou chcela urobiť aj Ina Mansika a jej priatelia, ktorí si sadli v prístave a dúfali, že dostanú príležitosť ju aj pohladkať. Mladej žene však mobilný telefón spadol do vody. „Zabudla som si zavrieť vrecko bundy a môj telefón spadol do oceánu. Predpokladali sme, že bude navždy preč, kým sa veľryba neponorila a o pár chvíľ sa nevrátila s mojím telefónom v ústach,“ uviedla Mansika pre The Dodo .

Žiaľ, poškodenie vodou spôsobilo, že telefón bol v tom čase nefunkčný, ale Mansika Hvaldimirovu snahu napriek tomu ocenila. Hvaldimir dostal svoje meno vďaka redakcii Verdens Gang, ktorá vymyslela slovnú hračku spojením mena ruského prezidenta Vladimira Putina a nórskeho slova hval, ktoré znamená veľryba. Hvaldimira často stretávajú turisti a iní dobrodruhovia, ktorí ho natočili pri rôznych úsmevných interakciách. V novembri roku 2019 bola zachytená bieluha, ako sa hrá s loptou blízko Severého polárneho kruhu.