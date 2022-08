Korčok reagoval na Matovičovu výzvu, aby zotrval vo funkcii ministra

Minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič chce, aby zostal Ivan Korčok (nominant SaS) na čele rezortu zahraničia aj v prípade odchodu SaS z vlády. Ten na svoje zotrvanie na ministerskej stoličke nevidí pádny dôvod.

„Bol by som rád, ak by Ivan Korčok zostal súčasťou vlády a neodišiel spolu s ostatnými ministrami SaS,“ uviedol Matovič na sociálnej sieti. Po Korčokovom zotrvaní vo funkcii volá aj premiér Eduard Heger (OĽANO). „Mal by zotrvať vo svojej funkcii,“ zdôraznil.

„Bol som oslovený stranou SaS pred 2,5 roka ako nestraník, zostal som nestraník. Ale neviem nájsť pádny dôvod pre moje zotrvanie v situácii, keď takéto výhrady voči ďalšiemu pôsobeniu má strana, ktorá ma nominovala,“ reagoval Korčok. Zotrvanie vo funkcii je však podľa neho v súčasnosti takmer druhoradá otázka, „keď je absolútne nejasné, akým spôsobom chce vládnuť vláda Eduarda Hegera a zostávajúce tri strany“.

SaS zopakovala výzvu, aby Matovič odstúpil zo svojej funkcie, ak má skutočný záujem na tom, aby Korčok ostal ministrom zahraničných vecí. „V opačnom prípade podajú zajtra (31. 8., pozn. TASR) všetci štyria ministri za SaS demisiu,“ uviedol hovorca liberálov Ondrej Šprlák.

Koaličná kríza sa vyostrila po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS naďalej trvá na odchode lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, inak jej ministri 31. augusta podajú demisiu. Po minulotýždňovom rokovaní plánovaný odchod potvrdil aj šéf SaS Richard Sulík s tým, že ďalšie koaličné rokovania podľa neho nemajú zmysel.