Video: Muž sa chcel dotknúť medvieďaťa. Takto zareagovala medvedica

Kameraman a dokumentarista divočiny Gordon Buchanan behom svojej 30-ročnej kariéry zažil viaceré nebezpečné stretnutia v divokej prírode. Pre dokumentárny seriál stanice BBC The Bear Family and Me sa rozhodol natáčať zblízka rodinu medveďa baribala. Na to, aby mu medvede dovolili priblížiť sa k nim, si musel získať ich dôveru.

Na týchto záberoch je vidno, ako sa snažil spriateliť s medveďou rodinou pomocou hrozna. Medvedicu pomenovanú Lily začal kŕmiť a v istom momente sa k nemu priblížilo aj jej mláďa menom Hope. Muž medvieďaťu nastrčil svoju ruku, aby ho ovoňalo, no zabudol pritom na medvediu matku, v ktorej sa prebudil ochranársky inštinkt.

Medvedica otvorila tlamu a jemne sa filmárovi zahryzla do nohy. Buchanan uviedol, že by to nenazval priamo uhryznutím, ale skôr varovaním, aby sa nepribližoval k jej mláďaťu. Jej nervozitu podľa experta značilo aj opakované oblizovanie, preto sa rozhodol opatrne vstať a vzdialiť, aby dal rodine pokoj.

Video: Medvedica varovala muža, aby dal pokoj jej mláďaťu