Premiér vidí naďalej čas na koaličné rokovania, ťah je podľa neho na strane SaS

OĽANO podľa neho spravilo všetko pre dosiahnutie dohody. V tomto momente je podľa neho ťah na strane liberálov. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v utorok uviedol, že ak sa nič neudeje, ministri SaS podajú v stredu (31. 8.) po vláde demisiu.

„Moje prianie a výzva je, aby sa SaS rozhodlo zotrvať v koalícii, aby nás neopúšťali pred týmto náročným časom a aby sme spoločne pripravili také riešenia, ktoré prevedú občanov SR cez náročné časy, do ktorých vchádzame,“ skonštatoval Heger. Zároveň potvrdil aj diskusie k náhradníkom za ministrov SaS, ktorí k 31. augustu avizujú podanie demisií. Ako poznamenal, chcú byť pripravení aj na tento scenár.

SaS si podľa Hegera uvedomuje, že teraz nie je správny čas opúšťať loď, partiu, ktorá má niesť zodpovednosť. Pripomenul tiež návrhy, ktoré na koaličných rokovaniach predostrel. „Potrebujeme nastaviť parametre fungovania koalície. Ak dáme osobnú rovinu preč, máme riešenie, môžeme o ňom rokovať a môžeme sa na ňom dohodnúť, to by sme mali urobiť,“ povedal. Nemá informáciu o tom, že by plánoval minister financií Igor Matovič (OĽANO) odstúpiť.

Minister školstva potvrdil, že naďalej prebiehajú stretnutia medzi premiérom a jednotlivými ministrami. „Ak sa nič neudeje, zajtra to bude posledná vláda, podáme demisiu a budeme čakať na kroky, či už koaličných partnerov a následne pani prezidentky,“ priblížil.

Koaličná kríza sa vyostrila po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS naďalej trvá na odchode lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, inak jej ministri 31. augusta podajú demisiu. Po minulotýždňovom rokovaní plánovaný odchod potvrdil aj šéf SaS Richard Sulík s tým, že ďalšie koaličné rokovania podľa neho nemajú zmysel.