Video: V takmer celej Chersonskej oblasti sú ťažké boje

„Počas celého dňa aj noci dochádzalo v Chersonskej oblasti k silným výbuchom,“ vyhlásila kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v utorok ráno.

„Ukrajinské ozbrojené sily spustili ofenzívu vo viacerých smeroch,“ dodala kancelária.

Ruské sily už od jari okupujú takmer celú Chersonskú oblasť. Samosprávne orgány dosadené okupačnými jednotkami už dávnejšie oznámili, že plánujú usporiadať referendum o pripojení oblasti k Rusku.

1/2Locals write that street fighting is going on in #Kherson

It is reported that for 40 minutes there have been a lot of automatic bursts on Koltsov, you can hear equipment