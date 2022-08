Prieskum: V školách sa majú učiť viac cudzie jazyky a finančná gramotnosť

Spomedzi 12 skúmaných oblastí v aktuálnom prieskume až pätina populácie Slovenska vo veku 15 až 79 rokov považuje za najdôležitejšiu prioritu, na ktorú by sa malo zamerať vyučovanie na školách do budúcnosti, výučbu cudzích jazykov. Celkovo túto oblasť zaraďuje medzi tri najdôležitejšie až 47 percent obyvateľov. V tom, že ide o kľúčovú oblasť, sa zhodujú rovnako muži aj ženy, vyššiu dôležitosť prikladajú tejto oblasti ľudia žijúci na vidieku oproti ľuďom z miest.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že druhou oblasťou, ktorej by s malo školstvo venovať viac do budúcnosti, je finančná gramotnosť. Medzi tri najdôležitejšie ju zaraďuje 45 percent ľudí. O čosi vyššiu dôležitosť jej prikladajú muži a z pohľadu ľudí s vysokoškolským vzdelaním ide o najdôležitejšiu oblasť celkovo.

Na treťom mieste sú počítačové IT zručnosti, programovanie, porozumenie médiám a sociálnym sieťam. To, že na túto oblasť by sa malo viac zamerať vyučovanie na školách, si myslia viac muži a ľudia v strednom veku. Celkovo túto oblasť považuje za prioritnú približne tretina populácie. Z prieskumu vychádza, že rovnako na treťom mieste v dôležitosti je aj oblasť kritického myslenia - riešenia problémov a interpretácia faktov. Približne tretina populácie by uvítala, keby sa na tieto schopnosti zameralo vyučovanie na školách.

Približne štvrtina populácie si myslí, že medzi top tri priority vo výučbe by mali patriť aj oblasti ako komunikácia s ľuďmi, vedenie ľudí a schopnosť ekologického myslenia, chápania celého ekosystému. Pätina populácie pokladá za dôležitú aj oblasť zdravia a zdravej výživy.

Výskum realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 - 79 rokov na prelome júla a augusta.