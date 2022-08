Habeck: Plnenie zásobníkov plynu postupuje rýchlejšie, než sa čakalo

Povedal to nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. Informuje agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na rozhovor ministra pre týždenník Der Spiegel.

Ako minister dodal, energetické firmy by tak nemali mať problém zabezpečiť dostatok plynu pre zákazníkov počas zimy. „Spoločnosti tak budú môcť čerpať plyn zo zásobníkov pre potreby podnikov a domácností podľa potreby,“ povedal Habeck v rozhovore pre nedeľné vydanie Der Spiegel.

Nemecko sa snaží plniť zásobníky z rôznych zdrojov čo najrýchlejším tempom, keďže najväčšia európska ekonomika je vysoko závislá od dodávok z Ruska a to dodávky suroviny cez kľúčový plynovod Severný prúd 1 zredukovalo na pätinu jeho prepravnej kapacity. Nemecká vláda stanovila, že do októbra musia byť zásobníky naplnené na 85 % kapacity a do začiatku novembra na 95 %.

Ako však uviedol nemecký Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví BNetzA, zásobníky plynu boli k piatku (26. 8.) naplnené na 81,3 % ich kapacity. Podľa ministerstva hospodárstva by tak cieľ stanovený na začiatok októbra mal byť splnený už začiatkom septembra.