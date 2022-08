Kremnické gagy majú za sebou druhý deň, nezastavila ich ani búrka

Program otváralo domáce zoskupenie Morgonrock s dobrodružnou bábkovou hrou o spotrebiteľskej zodpovednosti Lovec plastov Zero waste. Samotný Zero waste je mýtický bojovník, ktorý povstal zo záplavy nevytriedeného a nerozložiteľného odpadu, ktorý je všade tam, kde je potrebné zlikvidovať čiernu skládku.

Theater Kukulu uviedlo bábkové divadielko v kartónovej krabici pre jedného diváka s názvom Cartoon Kartoon, chodúľové divadlo Harry Teater sa predstavilo s kreáciou Papilio, česká dvojica Bratři v tricku zabavila divákov so žonglérskymu miniatúrami a kabaretom Bratři speciál, Američania Acrobuffos sa predstavili s interaktívnou klauniádou s vodou a balónmi, ktorej dali názov Waterbombs. Úspech mal aj Rakúšan, ktorý si hovorí El Diabolero s pouličnou žonglérskou šou Diabolisimo.

Popoludnie už patrilo divadlám. Bratislavská Astorka Korzo sa predstavila s novou inscenáciou Halpern a Johnson. Za všetkým hľadaj ženu, čo platí aj v prípade podnikateľa Halperna a ekonóma Johnsona. Dvojica protagonistov Vlado Černý a Milan Kňažko ponúka skúsenosti dvoch rozdielnych mužov o láske k ženám.

Tak ako deň predtým, aj teraz priebeh popoludnia prerušila búrka. Po nej pokračovalo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena, ktoré má zo všetkých účinkujúcich do Kremnice najbližšie. Veselé i vážne príhody barového muzikanta na materskej dovolenke predviedol Ondřej Daniš v one man vystúpení s názvom Postaraj sa! Je príbehom muža, ktorého manželka sa rozhodla budovať si vlastnú kariéru a zverila mu výchovu ich dieťaťa.

“Výborne sa mi hralo, lebo bolo skvelé publikum, ktoré bolo napojené a výborne sa mi s nimi spolupracovalo. My to hrávame v štúdiu u nás vo Zvolene, kde je to ako keby na šírku a mám tých ľudí na blízko. Nechávam si ich prisvietiť, aby som im občas videl do tváre. Tu som ich mal trošku utopených akoby do diaľky, ale veľmi som cítil aj tých vzadu, že reagovali a to bol skvelý pocit,“ povedal pre TASR Ondřej Daniš.

Čo všetko dokáže hudobník a akrobat v jednej osobe, predviedlo španielske Orthemis Orchestra v predstavení Concerto a Tempo d' Umore. Na pódium prichádza dirigent a dvanásť hudobníkov. Predvádzajú diela najslávnejších hudobných skladateľov, v koncerte však majú svoje miesto paródie a situačné gagy, ktoré predvádzajú počas celého vystúpenia. Zaplnené šapitó reagovalo od prvej minúty. Španielom patril najväčší ohlas z vystúpení druhého dňa a odmenou im bolo zaslúžené standing ovation.