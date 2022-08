Pribudnúť môžu nové pamätné dni, 6. marec by mohol byť deň obetí pandémie

Zároveň by sa 22. september mohol stať Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Navrhuje to skupina koaličných poslancov. Oba návrhy sú súčasťou noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

Poslanci za OĽANO upozornili, že pozostalí obetí na Slovensku sa spojili v Občianskom združení Skutočné obete. Tí sa usilujú o pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie Dňa obetí pandémie COVID-19, ktorý by bol 6. marca, teda v deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Koaliční poslanci v ďalšom návrhu tvrdia, že ustanovením pamätného dňa chcú docieliť, aby sa problematike rizikového správania žiakov a študentov venoval adekvátny priestor naprieč základnými a strednými školami na Slovensku. „Zároveň tým chceme upriamiť pozornosť verejnosti, médií, neziskových organizácií a mienkotvorných osobností na Slovensku, aby sa vytvoril celospoločenský diskurz, kde by sa vymedzili hranice voči narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania s cieľom aktívne vplývať na mládež a ukazovať im pozitívne vzory správania,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Navrhovaný dátum 22. september súvisí podľa poslancov s návratom detí do školských zariadení po prázdninách, keď by bolo vhodné venovať priestor tejto problematike, keďže vedenie škôl je prvé týždne zaťažené agendou spojenou so zberom dát či evidencie žiakov a študentov.

Obe právne úpravy by v prípade schválenia mohli byť účinné od 1. januára 2023.