Sólymos: Premiér si namiesto Slovenska vybral svoje hnutie

Ako upozornil, krajina sa rúti do krízy a Slovensko sa o päť dní ocitne bez ministrov v kľúčových rezortoch. Informovala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

„Nový školský rok otvoríme bez ministra školstva, ale vôbec nie je nám to jedno, kto počas energetickej krízy obsadí post ministra hospodárstva a kto nás bude reprezentovať v čase, keď sa náš východný sused zmieta vo vojne,“ skonštatoval Sólymos. V týchto časoch je podľa neho možné obsadiť ich posty výlučne na príkaz materskej strany.

Pýta sa tiež, ako bude koaličný trojlístok vládnuť v menšine, keď jej chýba cit pre kompromis a zodpovednosť za svojich voličov. „Ak by v záujme udržania pri živote minikoalície museli paktovať s fašistami, čím by ich vlastne rehabilitovali, bola by to príliš veľká obeta za jednu nefungujúcu koalíciu,“ poznamenal.

Požiadavka SaS na odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády nebola splnená, ministri za SaS preto podajú demisiu najbližšiu stredu (31. 8.) po rokovaní vlády. Po piatkovom stretnutí koalície to povedal líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ďalšie koaličné rokovania podľa neho nemajú zmysel.