Remišová: Do poslednej chvíle budeme presadzovať štvorkoalíciu

Mrzí ju, že stretnutie sa skončilo vyhlásením lídra SaS Richarda Sulíka, že jeho strana odchádza do opozície. Zdá sa jej, že niektorým politikom nehovorí nič zodpovednosť za krajinu v čase blížiacej sa energetickej krízy. Myslí si, že na rokovaniach o štátnom rozpočte sa bude lámať to, či má vláda ďalej význam.

„Veľmi by som si želala, aby sa do 31. augusta Richard Sulík obzrel ešte raz dozadu, obzrel sa na časy, keď vstupoval do politiky, prečo tam vstupoval a prečo vstupoval do koalície,“ povedala novinárom Remišová. Hoci má koalícia chyby, je podľa nej lepšia ako napríklad koalícia so Smerom-SD či mimoparlamentným Hlasom-SD.

Ak SaS odíde z vlády, Za ľudí zvolá predsedníctvo a predloží partnerom svoje priority. Pre Za ľudí je dôležité riešenie energetickej krízy, pokračovanie politiky rozviazaných rúk pre orgány činné v trestnom konaní, a tiež nespochybniteľná zahraničnopolitická proeurópska orientácia Slovenska.