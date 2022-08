Sme rodina predložilo novelu ústavy, má umožniť skrátenie volebného obdobia

Navrhujú to poslanci Sme rodina Miloš Svrček a Petra Hajšelová, ktorí do NR SR predložili novelizáciu Ústavy SR. TASR o tom informoval Svrček. Návrh zároveň hovorí o tom, že pokiaľ by referendum bolo úspešné, volebné obdobie by sa skončilo dňom uvedeným v referende. Nová legislatíva by sa podľa návrhu mala vzťahovať aj na aktuálne volebné obdobie.

Poslanci zároveň navrhujú zaradiť do ústavy povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť parlamentné voľby do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR. Novelou by sa tiež umožnilo parlamentu prijať ústavný zákon, ktorým si sama skráti prebiehajúce volebné obdobie.

Sme rodina argumentuje, že ak majú voliči právo svojich zástupcov voliť, musia mať aj právo ich odvolať. „Odvolacie referendum poskytuje voličom príležitosť robiť neustále nezávislé a demokratické rozhodnutia o tom, kto a ako bude vládnuť,“ vysvetlil pre TASR Svrček. Cieľom novelizácie ústavy je podľa neho posilnenie práva občanov zúčastňovať sa na správe veci verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Výsledok referenda je podľa poslancov pre NR SR záväzný a musel by sa vyhlásiť rovnako ako zákon.

„Navrhovatelia v súvislosti s ustanovením možnosti skrátiť volebné obdobie NR SR zvažovali aj možnosť ustanoviť moratórium, počas ktorého by sa v rámci volebného obdobia – jeho začiatku a konca - takéto referendum nemohlo konať. Napokon sa rozhodli, že moratórium nebude súčasťou návrhu ústavného zákona, avšak sú pripravení ho do návrhu ústavného zákona doplniť na základe záverov z diskusie v pléne Národnej rady SR a jej výboroch,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2023. Poslanci navrhujú prechodné ustanovenia, na základe ktorých by sa nová právna úprava vzťahovala aj na práve prebiehajúce volebné obdobie NR SR. „Referendom alebo ústavným zákonom bude možné skrátiť aj VIII. volebné obdobie,“ uviedli poslanci Sme rodina.

Poslanci tvrdia, že reagujú na rozhodnutie Ústavného súdu SR z júla 2021. Opozícia minulý rok vyzbierala podpisy na vyhlásenie referenda s otázkou, či ľudia súhlasia, aby sa skrátilo volebné obdobie parlamentu a boli predčasné voľby. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na Ústavný súd SR obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou. Ústavný súd navrhovanú otázku označil za protiústavnú.