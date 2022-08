Kraje vyzvali českú vládu na zastropovanie cien energií, trh podľa nich skolaboval

„Teraz tu nehráme o to, kto vyhrá budúce voľby,“ zdôraznil Kuba s tým, že je potrebné sústrediť sa na to, ako prevedú Česko cez zložité obdobie. Aktuálna situácia je podľa neho dôsledkom vojny na Ukrajine. „Rusko využíva plyn ako zbraň,“ povedal šéf AKČR.

Česká vláda by preto mala stanoviť, že nikto nebude platiť za megawatthodinu viac než určitú konkrétnu čiastku. Mohlo by ísť o 75 % obvyklej spotreby domácnosti. Opatrenie by sa vzťahovalo len na obývané domy a byty, nie na rekreačné objekty.

Kuba upozornil, že takmer žiadny český kraj ešte nemá vysúťažené ceny energií na budúci rok. Vláda by mala podľa neho určiť štátneho obchodníka s energiami, ktorému by firmy museli predať konkrétne percento svojej produkcie. Malo by to pomôcť kritickej verejnej infraštruktúre, akou sú podľa neho školy, škôlky, domovy pre seniorov či nemocnice.

Z európskeho hľadiska kraje navrhujú opatrenie, ktoré podľa Kubu už využíva Španielsko a Portugalsko. „Oni si definovali ceny v takzvane záverných elektrárňach na nejaké čiastky a časť dotujú,“ vysvetlil šéf krajov a dodal, že to rádovo zníži cenu celého trhu.

Takýto krok ale nemôže urobiť Česko samotné, dôležitým partnerom je podľa Kubu Nemecko. Vyzval preto premiéra Petra Fialu, aby na pondelkovej návšteve nemeckého kancelára Olafa Scholza v Prahe načrtol toto riešenie.