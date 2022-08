Mikloško: Ústava je zostarnutá, na novú nevidím konsenzus

„Neviem si predstaviť, že by došlo teraz k politickému konsenzu,“ poznamenal pre TASR bývalý politik KDH. Podľa Mikloška tiež chýbajú autority, ktoré by dokázali vytvoriť a presadiť novú ústavu, lepšiu ako tá súčasná. Tá bude mať 1. septembra 30 rokov.

Mikloško bol pri prijímaní pôvodného textu slovenskej ústavy. Spolu s KDH hlasoval proti nej. „Bolo to pokračovanie našej línie. Hlasovali sme aj proti Deklarácii o zvrchovanosti SR a aj proti ústave,“ pripomenul Mikloško. Podľa KDH bol návrh slovenskej ústavy v roku 1992 v rozpore s vtedy platnou ústavou.

Bývalý politik poukazuje, že základný zákon štátu prešiel za 30 rokov svojej existencie desiatkami úprav. Väčšinu zmien považuje za zbytočnú. Za skutočne významné a dôležité zmeny považuje úpravy týkajúce sa vstupu Slovenska do Európskej únie, ako aj zmenu voľby prezidenta SR. Pôvodne vyberal hlavu štátu parlament, po zmene ju volia priamo občania.

„To bola veľmi výrazná zmena. Ale je to atypické, lebo prezident má mandát od ľudí priamo, ale jeho právomoci sú slabé. No v tej chvíli to bolo jediné riešenie, ako sa dopracovať k nejakému prezidentovi, a najmä to bola obranná reakcia nás voči vtedy prevládajúcej sile Vladimíra Mečiara,“ vysvetlil Mikloško. Zmena mala podľa neho zabrániť aj do budúcna akémukoľvek zoskupeniu pri moci dosadiť si do Prezidentského paláca „svojho prezidenta“.

Ústavu považuje Mikloško za „obraz nášho zápasu o demokraciu“. Vidno však podľa neho, že Slovensko nemalo skúsenosti s vládnutím. „Chýba nám kontinuita. Každá nová garnitúra akoby chcela, aby sa začali dejiny ňou, chce poprieť tú predchádzajúcu. Čo môže byť prejavom nezrelosti, ale nie je to znakom vyrovnanosti či pokojného kontinuálneho vývoja,“ doplnil.