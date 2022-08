Tomáš: Pri opatreniach proti zdražovaniu politikárčiť nebudeme

Vláda podľa neho stratila dva mesiace riešením vzájomných sporov a nemá už energiu na riešenie potrieb ľudí a firiem. V oblasti prijímania opatrení na zníženie dôsledkov zdražovania energií a tovarov preto podľa Tomáša za susednými európskymi štátmi zaostávame. „Mnoho ľudí sa môže dostať na okraj sociálnej priepasti a firmy môžu prepúšťať,“ upozornil s tým, že sa to vo viacerých prípadoch už deje.

Hlas-SD podľa Tomáša z opozičných lavíc predkladá návrhy opatrení na každej parlamentnej schôdzi a je pripravený pragmaticky pristúpiť aj k návrhom vlády. „Ak by išlo o rozumné a racionálne opatrenia, tak by sme nepolitikárčili,“ podčiarkol.

Ak sa však vláda dostane do menšinového postavenia, na paušálnu podporu Hlasu-SD sa spoliehať nemôže. „Napríklad príde do parlamentu zákon o štátnom rozpočte. Ak bude taký antisociálny, ako ho vláda robí posledné dva roky, tak by to bol prvý veľký problém,“ naznačil Tomáš.

Pokiaľ naozaj SaS opustí kabinet a vláda sa ocitne v menšine, premiér by mal podľa Tomáša požiadať parlament o dôveru. „Musíme počkať na definitívne rozuzlenie problému, či SaS reálne odíde z vlády. Ale potom nám pripadá férové aj voči občanom, aby sa predseda vlády postavil pred parlament a požiadal o dôveru. Aby sa ukázalo, či má tých 76 hlasov,“ vyhlásil Tomáš.

Premiér nie je povinný iniciovať takéto hlasovanie. Podľa Tomáša by sa v ňom však niektorí poslanci vyfarbili. „Poslanci Za ľudí by napríklad museli zahlasovať za dôveru vláde možno s poslancami z ĽSNS, možno s odídencami z ĽSNS,“ naznačil Tomáš. Osobne považuje za jediné skutočné a férové riešenie patovej situácie predčasné parlamentné voľby.

Opozícia odovzdala prezidentke Zuzane Čaputovej podpisy za vypísanie referenda, ktorým chce dosiahnuť predčasné voľby. Hlava štátu by referendum mohla podľa Tomáša vypísať na deň komunálnych a regionálnych volieb (29. 10.). „Ale stále si myslíme, že priamočiarejšou cestou by bolo, ak by sa dosiahla zmena ústavy v parlamente. A potom sa hľadalo 90 hlasov aj na predčasné voľby,“ uzavrel Tomáš.