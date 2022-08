Nemecký priemysel znížil spotrebu plynu v júli o viac než pätinu

Oproti vývoju v júni to zároveň predstavuje výrazné zrýchlenie redukcie spotreby. Poukázali na to najnovšie údaje Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví BNetzA.

Ako BNetzA vo štvrtok uviedol, spotreba plynu zo strany nemeckých priemyselných odberateľov klesla v júli v porovnaní s priemerom za predchádzajúce štyri roky o 21,3 %. V júni pokles oproti priemeru za roky 2018 - 2021 predstavoval 13,6 % a v máji 11,6 %.

Šéf BNetzA Klaus Müller pre DPA povedal, že takéto tempo poklesu ukazuje, že Nemecko by malo byť schopné zabrániť nedostatku plynu v zimnom období. „Akokoľvek nepríjemné sú extrémne vysoké ceny a úsporné opatrenia, skutočný nedostatok plynu by bol podstatne väčším problémom,“ dodal Müller. V nasledujúcom období plánuje agentúra zverejňovať údaje o spotrebe plynu priemyslom na týždennej báze, a to každý štvrtok.

Zároveň pripravuje údaje o spotrebe plynu zo strany domácností. „V súčasnosti sa domácnosti na úsporách príliš nepodieľajú, keďže ešte nie je vykurovacie obdobie,“ povedal Müller. „Po poklese teplôt však rozsah spotreby plynu domácnosťami bude veľmi dôležitý,“ dodal.

Nemecké zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené približne na 81 % ich kapacity. Cieľom nemeckej vlády je dosiahnuť k 1. októbru naplnenosť na 85 % a k 1. novembru na 95 %.