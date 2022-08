Ruský aktivista proti mučeniu je po útoku v nemocnici

Kaľapin je členom ruskej Rady pre ľudské práva, poradnej skupiny Kremľa, ktorá podlieha prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vyše dve desaťročia bol tiež šéfom Výboru proti mučeniu, teda mimovládnej organizácie, ktorá nahlasuje prípady zneužívania moci orgánmi činnými v trestnom konaní.

„Na Igora Kaľapina zaútočila v stredu v Nižnonovgorodskej oblasti neznáma osoba,“ uviedla rada na sociálnych sieťach. Oblasť sa nachádza približne 400 kilometrov východne od Moskvy.

Útočník sa „mu pokúsil porezať tvár a zaškrtiť ho“, potom Kaľapin privolal políciu. Tá útočníka zadržala. Kaľapin je v súčasnosti hospitalizovaný v nemocnici s „podozrením na otras“, informovala rada.

This is how Igor #Kalyapin, former head of the "Committee against Torture" and member of the Presidential Human Rights Council, looks like after being attacked by an unknown assailant. pic.twitter.com/YbWyDXVFC5