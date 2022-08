Fico po rokovaní so Sulíkom: Pomoc vlády ľuďom podporíme

Opozičná strana Smer-SD v parlamente podporí všetky opatrenia Ministerstva hospodárstva (MH) SR a vlády smerujúce k pomoci ľuďom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií. Po štvrtkovom rokovaní s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) to povedal predseda strany Robert Fico.

„Čo bude mať hlavu a pätu zo strany ministra hospodárstva, vlády, my podporíme v parlamente, lebo teraz nie je čas na hry,“ povedal Fico. Upozornil na hroziace ďalšie zdražovanie základných potravín či zastavenie výroby viacerých energeticky náročných podnikov.

So Sulíkom rozoberal Fico rozhodnutia o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) v súvislosti s elektrinou a plynom, ktoré v stredu (24. 8.) Sulík predložil na vládu, no rokovanie o nich bolo prerušené. „Ak bude potrebné k tomu v parlamente podporiť akékoľvek návrhy zákonov, Smer-SD podporí návrhy zákonov, pretože my musíme chrániť domácnosti,“ dodal Fico.

Nie vo všetkom sa však Sulík s Ficom zhodli. Slovensko podľa expremiéra musí hľadať zdroje na podporu obyvateľov tam, kde sú. Zopakoval požiadavku na zdanenie bánk či energetických spoločností.

Rezort hospodárstva zdôraznil, že stretnutie malo výlučne informatívny charakter, keď zástupcovia rezortu hospodárstva zodpovedali otázky Roberta Fica k energetike. „Roberta Fica som sa rozhodol prijať, pretože téma energetiky bola v parlamente preberaná už niekoľkokrát a práve zo strany Roberta Fica som sa stretol s množstvom nepravdivých alebo prekrútených aj technických údajov. Som presvedčený, že politickej debate môže len a len prospieť, keď sa bude diskutovať o reálnych a existujúcich otázkach,“ uviedol po stretnutí Sulík.