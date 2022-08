Most SNP, jedna z dominánt Bratislavy, oslavuje abrahámoviny

Svojím futurizmom s charakteristickou reštauráciou UFO patrí medzi dominanty Bratislavy. I keď ho začali stavať už v roku 1967 a cestnú premávku na ňom otvorili koncom augusta 1972, dodnes pôsobí nadčasovo.

Most SNP bol na svoju dobu architektonickým unikátom, ktorý prepojil nové sídlisko Petržalka s centrom mesta. Dĺžka mosta je 432 metrov, dĺžka cesty premostenia 303 metrov a šírka mosta 21 metrov. S hmotnosťou 7337 ton a výškou od základov po vrchol 95 metrov sa v roku 2001 stal mostnou stavbou storočia na Slovensku.

Už od stredoveku sa v Bratislave prechádzalo cez Dunaj neďaleko Vodnej veže v Podhradí. Hoci sa tu viackrát nachádzali rôzne dočasné mosty, prvý stály most vyrástol až o kilometer východnejšie v roku 1890.

Dômyselná, inovatívna konštrukcia a architektonické stvárnenie Mosta SNP navždy zmenili siluetu hlavného mesta Slovenska. Podoba mosta vznikla v liberálnych 60. rokoch, ktoré v slovenskom geopolitickom rámci umožnili rozvinúť princípy predvojnovej moderny. Po deštrukcii bratislavského Podhradia sa rozhodlo o vybudovaní rýchlostnej komunikácie, ktorá vedie medzi historickým jadrom a hradom a spája centrum s Petržalkou.

Ponad Dunaj prechádza most, ktorý realizovali podľa víťazného súťažného návrhu architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa a statika Arpáda Tesára.

Ide o architektonicky i konštrukčne mimoriadne odvážne dielo, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Vplyv neskorej moderny sa dá pozorovať aj v riešení šošovkovitej kaviarne na vrchole šikmého pylónu, ktorá bola pôvodne navrhnutá na pôdoryse trojuholníka. Most SNP bol prvým asymetrickým lanovým mostom postaveným na Slovensku a druhým tohto typu na svete.

Jeho otvorenie 26. augusta 1972 sa nieslo v úplne odlišnej atmosfére ako začiatok výstavby, ktorému predchádzala kritika verejnosti, pretože kvôli výstavbe mosta padla za obeť značná časť bratislavského Podhradia, vrátane historicky hodnotných častí Vydrice i nádhernej neologickej synagógy a aj na petržalskej strane zanikli viaceré hodnotné stavby ako napríklad secesný Maďarský veslársky klub a časť Sadu Janka Kráľa.

Na počesť 28. výročia Slovenského národného povstania pomenovali Most SNP. V roku 1993 bol premenovaný na Nový most, čo sa však stretlo s kritikou a tak sa v roku 2012, pri príležitosti 40. výročia otvorenia mosta, vrátil k pôvodnému názvu Most SNP. Až do 90. rokov ním prechádzal hlavný transeurópsky ťah, niekoľkokrát sa cez neho prehnala Formula 1 a objavuje sa na tisíckach fotografií a pohľadníc.

Most bol definitívne dokončený v roku 1974, kedy uviedli do prevádzky aj točiacu sa stavbu pripomínajúcu lietajúci tanier - kaviareň Bystrica (v súčasnosti známu ako UFO) s vyhliadkovou vežou, nachádzajúcou sa vo výške 95 metrov. Návštevník sa tam dostane výťahom za 45 sekúnd, pričom sa mu naskytne dohľad až do sto kilometrov. Zaujímavé je, že prvé tri dni po otvorení bol most sprístupnený len pre chodcov a až potom aj pre automobilistov.