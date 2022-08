Muž mal po dovolenke pozitívny test na covid, opičie kiahne aj HIV

Informáciu zverejnili výskumníci z Catanskej univerzity (Universita di Catania) na Sicílii v odbornom časopise The Journal of Infection. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Independent.

Talian (36) pociťoval únavu, mal horúčku a bolelo ho hrdlo niekoľko dní po návrate zo Španielska, kde mal nechránený pohlavný styk. Na Covid-19 bol pozitívne testovaný 2. júla. V nasledujúcich dňoch sa mu na tele objavili vyrážky a 5. júla vyhľadal lekársku pomoc v nemocnici v Palerme. Tam mu vyšiel pozitívny test na opičie kiahne.

Pri ďalších vyšetreniach lekári zistili aj nákazu vírusom HIV-1. Výskumníci sa domnievajú, že infekcia týmto vírusom bola relatívne nedávna. Talian uviedol, že negatívny test na HIV mal naposledy vlani v septembri. Po zotavení sa z príznakov covidu a opičích kiahní muža z nemocnice prepustili do domácej izolácie.

„Tento prípad ukazuje, ako sa môžu príznaky opičích kiahní a koronavírusu prekrývať a potvrdzuje, že v prípade koinfekcie sú anamnéza a sexuálne návyky kľúčové na stanovenie správnej diagnózy,“ napísali výskumníci z Catanskej univerzity. Dodali, že muž bol na opičie kiahne pozitívny aj 20 dní po prvom teste. Naznačuje to, že v takomto špecifickom prípade môže infekčnosť pretrvávať aj po ustúpení príznakov ochorenia.