VIDEO: Dron po prvýkrát previezol ľudské tkanivo medzi dvoma nemocnicami

Dron belgického výrobcu SABCA, pilotovaný flámskou spoločnosťou Helicus, opustil budovu hlavnej antverpskej nemocnice (ZNA) a o štyri minúty neskôr pristál na streche 800 metrov vzdialenej Nemocnice svätého Augustína. Dron niesol skúmavku obsahujúcu rakovinou napadnuté ľudské tkanivo určené na rozbor v nemocničnom laboratóriu.

Belgické médiá upozornili na argumenty nemocnice, že preprava dronmi je rýchlejšia, spoľahlivejšia, ekologickejšia a lacnejšia ako cestná doprava. Riaditeľ ZNA Els van Doesberg spresnil, že pri plynulej cestnej premávke trvá prepravnému vozidlu 21 minút, kým z hlavnej nemocnice prejde 13 km do centrálneho laboratória vo štvrti Middelheim. V prípade dopravných zápch na obchvate Antverp to môže trvať oveľa dlhšie. Za pomoci dronu preprava vzoriek na analýzu trvá iba desať minút. „Včasné doručenie je pre nemocnice životne dôležité. Platí to viac ako v iných oblastiach,“ uviedol Van Doesberg.

Pri odstraňovaní nádoru sa chirurg snaží byť čo najšetrnejší k okolitému tkanivu, ale na úplné odstránenie nádoru je potrebné, aby vzorku tkaniva zanalyzovali v laboratóriu do pol hodiny. V súčasnosti sa tieto vzorky prepravujú autami, niekedy dokonca taxíkom.

Po skúšobnom lete dronu nasledovali v priebehu dňa v Antverpách ešte tri podobné transporty. Spoločnosť Helicus je v súčasnosti jedinou v Európe s oprávnením prevádzkovať drony na zdravotnícke účely v mestských oblastiach, a to aj mimo zorného poľa operátora.

Test z Antverp pomôže aj orgánom EÚ, ktoré pripravujú právny rámec pre prevádzku dronov na takéto účely. Nové európske predpisy sa očakávajú v roku 2023.