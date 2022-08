Kolíkovú zaskočil poslanecký návrh na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku

„Naposledy sme mali pracovnú poradu, kde bol aj pán poslanec Kyselica. Divím sa, že o tom ani neviem. Nevidela som návrh,“ povedala ministerka po stredajšom rokovaní vlády. Avizovala iniciatívu poslanca parlamentu Alojza Baránika (SaS). „Je tam aj riešenie paragrafu 363, aj iných vecí,“ podotkla.

Paragraf by mal byť riešený aj v rámci novely Trestného poriadku. „Na Ministerstve spravodlivosti SR sme urobili dva návrhy. Jeden z nich je ambicióznejší. S tým sa stotožnil pán poslanec Baránik,“ dodala.

Poslanci Vetrák a Kyselica predložili novelu, ktorá má byť základnou zmenou a má obmedziť využitie paragrafu na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Na základe diskusií s inými koaličnými stranami autori návrhu predpokladajú, že zmena by mohla prejsť do druhého čítania. Následne by chceli verejnú diskusiu.