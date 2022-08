​Video: Šmykľavku museli zatvoriť krátko po otvorení. Na toto konštruktéri akosi pozabudli

Historická šmykľavka Giant Slide v parku Belle Isle v americkom Detroite (štát Michigan) sa po otvorení nestretla s veľkým nadšením zo strany verejnosti. Do niekoľkých hodín ju museli zavrieť po tom, ako niekoľkým hosťom hrozili poranenia po jej použití.

Šmykľavka je navrhnutá tak, že po ceste nadol musí návštevník prekonať niekoľko vlnovitých záhybov, ktoré ho vo veľkej rýchlosti vymrštia do vzduchu. Keďže sa na ňu tešili najmä deti, z bezpečnostných dôvodov ju uzatvorili.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.



I wonder why they decided to do such a thing pic.twitter.com/q7jpFdLdAO