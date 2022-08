Agresívny muž zaútočil na vodiča autobusu, museli ho operovať

Agresívny muž zaútočil na vodiča autobusu do Pezinka. Údermi mu spôsobil viaceré zranenia na v oblasti hlavy, ktoré si vyžiadali operačný zákrok. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.

Polícia ozrejmila, že k incidentu došlo po tom, ako jeden z cestujúcich vystúpil z autobusu, vošiel mu do jazdnej dráhy a vodič tak musel prudko zabrzdiť. Neznámy cestujúci vodiča opľul a udrel niekoľkokrát päsťou do okna. Na otázku vodiča, prečo ho udrel, reagoval páchateľ úderom päsťou. „Autobusár sa snažil páchateľa odtlačiť. Keď však padli na zem, neznámy muž začal udierať vodiča do hlavy,“ dodala polícia.