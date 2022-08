Na trati došlo k zrážke dvoch vlakov s medveďom

Na železničnej trati medzi Banskou Bystricou a obcou Vlkanová došlo v utorok (23. 8.) večer k zrážke vlaku s medveďom. Uhynuté zviera neskôr zrazila aj ďalšia vlaková súprava, pri udalostiach sa nikto nezranil. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Medveď mal podľa polície vybehnúť na železničnú trať pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice. „Rušňovodič po zrážke zostal so súpravou stáť na šírej trati, ale po skontrolovaní rušňa a zistení, že je schopný zájsť do Banskej Bystrice, pokračoval v jazde,“ priblížila polícia.

O niečo neskôr mala železničná polícia prijať oznámenie o tom, že v železničnej stanici vo Vlkanovej stojí osobný vlak, z ktorého unikajú pohonné látky. „Tento vlak pred Vlkanovou nabehol na uhynutého medveďa, ktorého krátko predtým zrazil rýchlik. Z poškodenej palivovej nádrže na trať vytieklo približne 500 litrov nafty,“ vysvetlila polícia.

Pri udalostiach sa podľa polície nikto nezranil, vyžiadala si však meškanie niekoľkých vlakových spojení. Uhynutého medveďa mali z trate odviezť príslušníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.