KDH: Seniorov čaká ťažká jeseň a zima, vláda musí zmeniť valorizačný vzorec

Seniorom hrozí na jeseň vážny problém, lebo súčasný inflačný vzorec im dôchodky zvýši až o polroka, keď bude neskoro. Vláda preto musí urýchlene zmeniť valorizačný vzorec tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. Upozorňuje na to ekonomický expert a člen vedenia mimoparlamentného KDH Jozef Hajko s tým, že kľúčová je systémová, nie nárazová pomoc.

Prvá takáto úprava valorizačného vzorca by sa mohla podľa KDH uskutočniť ešte na jeseň tohto roka a nečakalo by sa na zvyšovanie dôchodkov až do Silvestra.

Dnes sa penzie zvyšujú podľa vzorca, ktorý zohľadňuje dôchodcovskú infláciu. Problémom podľa kresťanských demokratov je, že dávky na infláciu reagujú s polročným oneskorením. Rekordný nárast cien, ktorý sa zaznamenal za prvých šesť mesiacov tohto roka, sa prejaví na úprave dôchodkov až od januára 2023. Podľa predbežných prepočtov by mali poskočiť o vyše 11 %.

„To však bude neskoro, lebo dôchodcovia potrebujú peniaze teraz, keď platia nebývalo vysoké účty a kupujú drahé potraviny. Navyše, stále nie je zrejmé, ako stúpnu náklady od začiatku budúceho roka, lebo regulované ceny energií stále nepoznáme, a je možné, že elektrina, zemný plyn či vykurovanie budú drahšie o desiatky percent,“ priblížil Hajko.

Ekonomický expert zdôraznil, že situácia je vážna, keďže medziročná inflácia dosiahla v júli takmer 14 %. „Najviac išli hore ceny potravín, takmer o 20 %, a náklady na bývanie a energie o 16 %. Toto sú pre dôchodcov tie najhoršie správy, pretože práve oni vynakladajú na tieto položky najviac, podľa predinflačných meraní až 57 % všetkých svojich výdavkov,“ uviedol Hajko. Pri zdražovaní potravín a bývania sú podľa neho slovenskí dôchodcovia najzraniteľnejší v EÚ.

KDH preto navrhuje, aby vláda urýchlene prehodnotila súčasný valorizačný vzorec tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. Na základe tohto vzorca by mali dôchodcovia zo zákona nárok na úpravu dôchodkov aj počas kalendárneho roka, aby ich ceny nehnali do existenčného ohrozenia.

Zdroje na kompenzovanie vysokých cien dôchodcom má vláda podľa KDH vo zvýšenom výbere daní. Je zároveň zrejmé, že zo štátneho rozpočtu minie na krytie účtu dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni viac, ako je projektovaných 400 miliónov eur. Preto KDH súčasne vyzýva vládu, aby využívala na pomoc ľuďom zasiahnutým vysokými cenami adresné opatrenia, lebo tie sa zameriavajú iba na skutočne odkázaných, a nie plošne na celé skupiny obyvateľov.