Proruského starostu ukrajinskej obce zabila bomba nastražená pod autom

Suško zahynul po explózii výbušného zariadenia pod jeho autom, uviedol v príspevku na sociálnej sieti Telegram Vladimir Rogov, člen Ruskom vymenovanej samosprávy na okupovaných častiach Záporožskej oblasti.

„Pri explózii utrpel Ivan Suško zranenia a v kritickom stave ho previezli do nemocnice, kde čoskoro zomrel,“ uviedol Rogov.

Just FYI Again one less.

The head of the administration of Mikhailovka in the Zaporozhye region, Ivan Sushko, died in a car explosion . The IED was placed under the seat. pic.twitter.com/0BimApCBj9