Šojgu: Ruská ofenzíva je zámerne pomalšia, aby sa predišlo civilným obetiam

„Robí sa všetko pre to, aby sme sa vyhli obetiam medzi civilistami. Bezpochyby to spomaľuje tempo ofenzívy, no robíme to zámerne,“ uviedol Šojgu na stretnutí ministrov obrany Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v Uzbekistane.

Rusko dosiahlo vo svojom ťažení na Ukrajine len malý pokrok po tom, čo boli jeho jednotky v prvých týždňoch vojny vytlačené z Kyjeva, píše Reuters.

Podľa najnovšej správy britského ministerstva obrany o situácii na Ukrajine zlyhali ruské snahy o zvrhnutie ukrajinskej vlády v apríli. Ruská armáda sa „následne vrátila k skromnejším cieľom na východe a juhu Ukrajiny,“ cituje britský rezort televízia Sky News.

V rámci ofenzívy v Donbase sa však darí dosahovať len „minimálne pokroky“ a Rusko očakáva veľký ukrajinský protiútok. Ruská armáda tiež podľa britských zdrojov čelí nedostatku munície a mnoho jej zložiek má „chabú morálku“. „Ukázalo sa, že šesť mesiacov trvajúca ruská vojna je nákladná a strategicky škodlivá,“ uvádza ministerstvo obrany.