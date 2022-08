​Túto chybu pri vysávaní opakujete aj vy. Takto dosiahnete čistejšiu domácnosť

Pri vysávaní sa dá hovoriť o dvoch základných druhoch: rýchlom, ktoré počas bežných dní slúži na odstránenie omrviniek, prachu a popadaných vlasov, a pomalom a dôslednejšom, pri ktorom si dávame záležať aj na detailoch.

Okrem nášho zámeru a aktuálnej nálady by mal o rýchlosti a kvalite vysávania rozhodovať aj typ povrchu, ktorého sa to týka. Napríklad na plávajúcej podlahe zväčša nie je čo pokaziť – špinu na nej síce vidno hneď, ale rovnako rýchlo sa jej dokážeme aj zbaviť.

Chýb sa väčšinou dopúšťame pri vysávaní kobercov. Tie mnohí z nás vysávajú príliš rýchlo aj napriek tomu, že sa zdá, že si skutočne dávajú záležať.

Krásy „pomalého vysávania“

„Pomalé vysávanie“ je presne to, čo si pod týmto názvom predstavíte. Ide o formu vysávania, pri ktorom sa pohybuje rúčkou vysávača oveľa pomalšie ako obvykle, vďaka čomu trubica zachytí viac prachu, špiny a odpadu.

Táto technika ani zďaleka nie je moderným výmyslom. Práve naopak – vysávače boli pôvodne navrhnuté presne pre tento účel a primárne slúžili na to, aby nahradili ručné prášenie kobercov. Štetinky na sacej hlave majú najprv rozvíriť prach a špinu, ktorú potom trubica vysaje.

Ako správne vysať koberec

Moderné vysávače sú síce silnejšie a ľahšie sa ovládajú v porovnaní so svojimi historickými náprotivkami, ale postup je pri nich rovnaký. Vo všeobecnosti by ste pri vysávaní mali postupovať približne rýchlosťou, akú by ste uplatnili aj pri tepovaní. Na 30 centimetrov štvorcových by ste si preto mali vyhradiť asi 15 – 20 sekúnd vysávania.