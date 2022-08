Jaroslav Naď: SR dá Ukrajine 30 bojových vozidiel pechoty, od Nemecka dostane 15 tankov

Nemecko za ne Slovensku poskytne 15 kusov tankov Leopard 2A4 vrátane munície, náhradných dielov a komplexného výcviku. Vyplýva to z dohody o ďalšom posilňovaní vojenskej spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom, ktorú v utorok podpísali štátni tajomníci nemeckého a slovenského rezortu obrany Benedikt Zimmer a Marian Majer. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

„Výrazným spôsobom teda posilníme bojaschopnosť ťažkej mechanizovanej brigády a obranyschopnosť Slovenskej republiky. Zároveň sa postupne zbavujeme závislosti na Rusku tým, že sa zbavujeme starej sovietskej techniky,“ vyhlásil Naď. Tanky Leopard podľa neho využíva 18 spojeneckých krajín, čo umožní spoluprácu.

Ako vysvetlil slovenský minister, po dodaní leopardov budú ozbrojené sily disponovať celkovo 45 tankami, splnia teda počet tankov odporúčaný zo strany NATO. Predpokladá, že neskôr bude vôľa vymeniť aj staršie tanky T-72. Ako doplnil, v tomto momente Slovensko neuvažuje o darovaní tankov T-72 Ukrajine. Odovzdanie BVP na Ukrajinu očakáva v priebehu niekoľkých týždňoch, po sfinalizovaní právnych krokov.

Do konca roka by podľa Naďa mal prísť na Slovensko z Nemecka minimálne jeden tank. Všetkých 15 leopardov by mali dodať v priebehu budúceho roka. „Sú vo veľmi dobrom stave a ešte prejdú komplexnou generálnou opravou zo strany Nemecka,“ spresnil.