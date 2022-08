​Video: NASA zverejnila zvuk z čiernej diery. Z tohto vám nabehnú zimomriavky

„Vo vesmíre tvoj krik nik nezačuje,“ znie slávna replika z filmu Votrelec. Ide o skutočnosť, pri ktorej existuje výnimka, čo dokazuje aj video zverejnené americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA).

Vesmírna agentúra vysvetľuje, že to, že sa vesmírom nešíria žiadne zvuky, je v skutočnosti mylná informácia. „Tvrdenie, že vesmírom sa nešíri zvuk, pretože väčšinu z neho tvorí vákuum, sa zakladá na predpoklade, že vo vákuu sa nemôžu šíriť zvukové vlny,“ píše úrad na Twitteri.

„Kopa galaxií obsahuje toľko plynu, že sa nám podarilo zachytiť jej zvuk. Tu si ho môžete vypočuť po zosilnení a zmiešaní s inými údajmi. Takto znie čierna diera,“ dodávajú vedci v príspevku.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e