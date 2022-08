​Zoznam každodenných aktivít, ktorými môžete nahradiť cvičenie

150 a 75. Tieto čísla by ste už mali poznať naspamäť. Zdravotnícke organizácie nám ich totiž neustále opakujú ako základ, ktorý treba dodržať pri starostlivosti o vlastné zdravie. Obidve označujú počet minút, ktoré by sme mali každý týždeň venovať pohybu – to prvé platí pre mierne namáhavú fyzickú aktivitu (napríklad prechádzka), a druhé pre intenzívnu aktivitu (napríklad beh).

Pojmu „fyzická aktivita“ netreba hneď prisudzovať predstavu spoteného čela vo fitness centre. Cvičenie totiž možno celkom jednoducho nahradiť aj bežnými aktivitami, ktorým sa počas dňa venuje množstvo z nás.

Chôdzou k štíhlej postave: Pri týchto tipoch sa ani nezapotíte

Predtým, ako vám predstavíme prijateľnejšie alternatívy behania a posilňovania, sa pozrime najprv na to, čo je vlastne mierne intenzívna fyzická aktivita.

Americké ministerstvo zdravotníctva opisuje „mierne náročný fyzickú aktivitu“ ako všetky činnosti, ktoré sa nachádzajú v škále od 3,0 po 6,0 metabolických ekvivalentov (MET). Jeden MET pritom definujeme ako množstvo energie, ktoré sa spáli v stave nečinnosti, teda zhruba jedna kalória za minútu.

Rýchla chôdza pri prechádzke vám napríklad spáli asi štyrikrát viac kalórií ako ležanie v posteli, čo znamená, že táto aktivita dosahuje 4 MET, a teda ju už možno považovať za „mierne náročnú fyzickú aktivitu“.

Prechádzka nie je jediný spôsob, ako spáliť kalórie a dodržať pritom odporúčania zdravotníkov. Ak je vonku škaredo, môžete si pomôcť aj domácimi prácami, golfom alebo zamestnaním, pri ktorom väčšinu dňa stojíte.

Pozrite si celý zoznam aktivít, ktorými môžete suplovať klasické cvičenie:

Aktivity medzi 3 a 4 MET:

pomalšie tance, ako waltz, foxtrot, samba, tango, mambo alebo cha-cha

rybárčenie

chôdza s nosením dieťaťa s hmotnosťou 7 kilogramov a viac

zabíjanie klincov

vodoinštalačné práce

hranie na gitaru v rock and rollovej skupine (počas státia)

práca pri bare, v obchode, knižnici alebo iných zamestnaniach, kde sa obvykle stojí alebo kráča

bowling

hádzanie lietajúceho taniera

moreplavba, windsurfing

ustieľanie postele

opravovanie auta

umývanie auta, okien alebo čistenie garáže

Aktivity s viac ako 4 MET:

ručné pranie a vešanie bielizne

starostlivosť o staršieho človeka, vrátane jeho kúpania, obliekania alebo premiestňovania

riadenie, vrátane čistenia kúpeľne a prenášania vozíka s čistiacimi prostriedkami

dozorcovská práca pri futbale, basketbale, bejzbale, plávaní, atď.

tlačenie kočíka alebo chôdza s deťmi

sadenie v záhrade

starostlivosť o kone, čistenie stajní

grécke a orientálne ľudové tance, hula, salsa, merengue, flamenco, brušné tance, swing

kosenie trávnika ručne tlačenou kosačkou

tenis (štvorhra)

rekreačné plávanie (napríklad plávanie na chrbte)

Aktivity s 5 MET a viac: