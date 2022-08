Ak Sulík odíde z funkcie ministra, odíde aj šéf SPP Prokypčák

V súvislosti so štátnymi tajomníkmi v jeho rezorte Sulík doplnil, že ich nevie nútiť ostať na pozíciách. Deklaroval snahu zabezpečiť plynulú zmenu vo fungovaní sektoru hospodárstva. Prekvapuje ho, že mu premiér Eduard Heger (OĽANO) ani líder OĽANO Igor Matovič ešte neoznámili meno prípadného nového ministra.

Sulík vysvetlil, že Prokypčák mu prípadný odchod z funkcie po jeho demisii oznámil sám od seba. „Jednoducho nebude pod novým ministrom. So mnou došiel a so mnou odíde,“ uviedol Sulík. Nemalo by sa to však dotknúť dlhoročných dohôd o zvýhodnenej cene plynu. Podčiarkol, že všetko sú písomné dohody. Potrebné kroky v tejto súvislosti by mala podľa jeho slov riešiť vláda v stredu (24. 8.). Avizované štvorročné kontrakty s občanmi by podľa Sulíkových slov malo SPP začať podpisovať počas septembra.

Čo sa týka ostatných ľudí v jeho rezorte a štátnych tajomníkov, bude sa snažiť, aby po jeho odchode aspoň niekoľko dní ostali a prechod vedenia nebol taký nárazový. „To sú všetko moji nominanti. Ja ich teraz nebudem odtiaľ ťahať, aby som robil zle, ale neviem ich ani donútiť tam ostať,“ poznamenal Sulík s tým, že sú to odborníci a majú na stole aj lepšie ponuky ako od štátu.

Sulíka podľa vlastných slov prekvapuje, že mu OĽANO ešte neoznámilo jeho možného nástupcu vo vedení rezortu. Poukázal na aktuálnu energetickú krízu a vojnu na Ukrajine. Poznamenal, že kolegov vo vláde dopredu informoval o postupe SaS a v polovici júla im navrhol, aby mu oznámili meno nástupcu. Chcel ho počas augusta zaúčať a oboznámiť s problematikou v rezorte, aby to ani preňho nebol „skok do ľadovej vody“.

Odchod SaS z vlády podľa Sulíka nie je neodvratný. Podotkol, že ak odíde Matovič z funkcie ministra financií, SaS ostane ďalej robiť svoju prácu. „Je to v rukách Igora Matoviča,“ poznamenal. Sulík odmieta, že by sa demisiou chcel vyhýbať zodpovednosti v aktuálnej energetickej kríze. Zároveň odmietol, že by niekedy chcel byť premiérom nejakej vlády. Na avizované piatkové (26. 8.) rokovanie vládnych strán SaS pôjde. Sulík však očakáva, že to bude „festival zabitého času“.

O krokoch SaS sa Sulík podľa vlastných slov rozprával aj s prezidentkou a rozhodnutie republikovej rady jej oznámil telefonicky. Na osobnom stretnutí ju mal oboznámiť s požiadavkou voči partnerom a mal jej povedať, aby 31. augusta očakávala v podateľni demisiu ministrov SaS.