Borrell: EÚ uvažuje o výcviku ukrajinských vojakov

O tomto návrhu budú podľa Borrella diskutovať na budúci týždeň na stretnutí v Prahe ministri zahraničných vecí EÚ. „Dúfam, že to bude schválené... Samozrejme, že by to bola veľká misia,“ uviedol Borrell na tlačovej konferencii v španielskom meste Santanderi.

Ukrajine sa v súčasnosti vďaka dodávkam vojenského materiálu zo západných krajín a informáciám tajných služieb USA darí spomaľovať postup ruských vojsk v Donbase a pozdĺž pobrežia Čierneho mora.

„Zdá sa byť rozumné, že vojna, ktorá stále trvá a vyzerá to tak, že bude trvať aj naďalej, si vyžaduje úsilie nielen z hľadiska dodávok materiálu,“ uviedol Borrell. „O tomto diskutujú členské štáty (EÚ) a bude sa o tom diskutovať na politickej úrovni aj na budúci týždeň,“ dodal.

Na podrobnostiach spomínanej výcvikovej operácie sa podľa Borrella musia zhodnúť všetky krajiny EÚ. Niekoľko štátov už ukrajinským vojakom poskytuje vojenský výcvik na základe bilaterálnych dohôd. Británia napríklad plánuje na svojej území vycvičiť až 10.000 ukrajinských vojakov v narábaní so zbraňami, poskytovaní prvej pomoci na bojisku a taktikách hliadkovania.

Šéf európskej diplomacie upozornil, že EÚ pravidelne organizuje takéto operácie s armádami, s ktorými spolupracuje. „Robili sme to donedávna v Mali, začali sme s tým teraz v Mozambiku. Urobili sme to v Nigeri a v Čade a v mnohých iných krajinách,“ konštatoval Borrell.