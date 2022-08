​Video: Športový reportér si v priamom prenose zlomil ruku a 6 rebier. Tento úskok mu nevyšiel

Losangeleský baseballový reportér David Vassegh sa v živom vysielaní odhodlal spustiť dolu šmykľavkou na štadióne American Family Field v Milwaukee (štát Wisconsin). Štadión mal v ten deň hostiť zápas medzi tímom Dodgers a miestnymi Brewers.

Vasseghovo nadšenie sa rýchlo premenilo na strach, keď pri šmyku razom nabral rýchlosť a nakoniec vrazil do steny. Športový portál MLB informuje, že reportér sa takto pokúsil zdolať šmykľavku dvakrát, pričom prvýkrát to zvládol úspešne.

