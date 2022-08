​Výrobca mobilov varuje: Hekeri vám môžu ovládnuť mobil, túto chybu hneď napravte!

Používatelia iPhonov, iPadov a iPodov by si okamžite mali aktualizovať softvér, vyzýva vývojár Apple. Spoločnosť totiž identifikovala bezpečnostnú chybu, ktorá môže viesť k sprístupneniu zariadení hekerom.

Apple prvýkrát upozornil na nezrovnalosť 17. augusta 2022, keď zaznamenal prvé pokusy o útok na digitálne zariadenia viacerých používateľov.

Spoločnosť vysvetlila, že systémová chyba umožňuje tretím stranám „využiť prístupový kód k bazálnym nastaveniam“, vďaka čomu získajú možnosť manipulovať so zariadením a informáciami uloženými v jeho systéme.

Bezpečnostná chyba „poskytuje útočníkom celkový prístup k zariadeniam,“ potvrdzuje hekerka a manažérka spoločnosti SocialProof Security Rachel Tobacová.

ATTENTION

Apple found two 0-days actively in use that could effectively give attackers full access to device.

For most folks: update software by end of day

If threat model is elevated (journalist, activist, targeted by nation states, etc): update now https://t.co/BUEn08260X