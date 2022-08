​Do týchto izieb koberce a závesy rozhodne neumiestňujte, radí expert na interiéry

Koberce a závesy patria k častiam nábytku, ktoré pre domácnosť síce nie sú nevyhnutne potrebné, no určite dokážu vyčarovať požadovanú atmosféru. V niektorých častiach domov a bytov sa im ale treba vyhnúť.

Experti na interiéry združení v zoskupení Online Bedrooms prichádzajú s top návrhmi, ako aj v malých miestnostiach vytvoriť dojem rozsiahleho priestoru. Hlavnú rolu tu hrajú dekorácie, čalúnenie aj farba stien.

Ako čarovať s farbou a materiálmi

V každej domácnosti sa nájde aspoň jedna miestnosť so skromnejšími rozmermi. Ak aj v takomto priestore chcete vytvoriť dojem rozľahlosti, začnite farbami a materiálmi, ktoré by mali byť svetlé a ľahké.

Jedným z najlepších spôsobov, ako vizuálne roztiahnuť miestnosť, je urobiť to pomocou odrazových plôch. Pozor si treba dať na podlahu, ktorá by mala byť čo najviditeľnejšia.

„Rozširovanie malej miestnosti je najmä o prekabátení oka a vytváraní ilúzie, že priestor je opticky väčší ako naozaj,“ hovorí interiérový dizajnér Nic Shacklock. „Ak chcete, aby malá izba vyzerala ako väčšia, môžete sa spoľahnúť na niekoľko dekoračných trikov.“

Ako sme už spomenuli, hlavnými myšlienkami pri zariaďovaní drobných priestranstiev by mali byť ľahkosť a vzdušnosť. Okrem toho sa treba riadiť týmito siedmimi zásadami:

1. Farba

Foto: Cinematographer/Shutterstock.com

Najlepšia voľba pre malé priestranstvo je biela. Svetlé farby vytvárajú plynulý prechod medzi stenami a stropom, vďaka čomu sa čiastočne zbavíte dojmu ohraničenosti.

Biela farba tiež dobre odráža svetlo, takže miestnosť rýchlo osvetlí. Kreatívnejšie duše môžu siahnuť aj po svetlých farbách, ktorými možno natrieť steny až do výšky asi 10 centimetrov pod plafónom, respektíve po rímsu, ak ňou máte zdobené steny v interiéri. Takýmto rozdelením navodíte dojem zväčšeného priestoru.

2. Svetlo

Dobre osvetlené priestory navodzujú dojem priestrannosti. Snažte sa do malých miestností dostať čo najviac prirodzeného svetla aj tým, že z okien zvesíte závesy, ktoré zacláňajú výhľad do exteriéru. Závesy by ste v nich nemali nechávať ani vtedy, keď pôsobia len ako dekorácia.

V prípade, že sa závesov rozhodne nechcete vzdať, voľte svetlejšie farby a ľahší materiál.

3. Koberce

Foto: Cinematographer/Shutterstock.com

Koberce, najmä ak sú tmavé, ťahajú oči doprostred miestnosti, čo ju vo výsledku opticky zmenšuje. Ak už musíte mať koberec, voľte aspoň svetlejšie farby, ktoré lepšie odrážajú svetlo.

4. Nábytok s nožičkami

Nábytok na nožičkách poskytuje výhľad na ďalšie časti podlahy, vďaka čomu miestnosť čiastočne zväčšíte. Okrem toho svojím vzhľadom podporuje vzdušnosť miestnosti a redukuje pocit stiesnenosti.

Pri výbere čalúneného nábytku dobre popremýšľajte aj nad odtieňom. Zvoľte si taký, ktorý bude korešpondovať s farbou stien a nebude príliš kontrastný.

5. Zrkadlá

Už sme spomínali, že odrazy navodzujú dojem väčšieho priestoru, preto v diskusii o tesných miestnostiach sú zrkadlá nevyhnutnou odbočkou. Okrem toho, že odrážajú svetlo a pomáhajú tak presvetliť interiér, odrážajú aj celý výhľad, vďaka čomu opticky zväčšujú priestor.

6. Chodbička

Foto: Dariusz Jarzabek/Shutterstock.com

Ak je miestnosť malá, posledné, po čom by ste mali túžiť, je zaplniť ju nábytkom. Nechajte v nej dostatok priestoru na to, aby sa cez ňu dalo voľne prejsť, čo takisto pomôže k navodeniu dojmu veľkosti.

7. Jednoduchosť

Ak aj nepatríte k minimalistom, prinajmenšom v malých priestoroch by ste túto filozofiu mali uplatniť za každých okolností. Nahromadený nábytok totiž pôsobí stiesňujúco, a tak stavte len na pár potrebných kusov a zbytok radšej umiestnite do iných častí domu. Odporúča sa tiež vyhnúť ukladaniu dekoračných predmetov do poličiek a na stolík.