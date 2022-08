Ak Gröhling neostane na svojom poste, ministerstvo opustí aj štátna tajomníčka

Síthová by nevidela priestor na zmeny, ktoré prišla presadzovať. Rovnako by podľa jej slov neostali v rezorte ani jej kolegovia. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii v súvislosti s koaličnou krízou a ultimátom SaS o podaní demisie jej ministrov.

„Neprišla som sem pre funkciu, ale kvôli deťom a kolegom z praxe, aby sme mohli robiť zmeny. Neostanem tu, ak tu nebude minister. A to práve pre to, že nevidím priestor na to, aby sme zmeny, pre ktoré sme sem všetci prišli, mohli ďalej robiť,“ uviedla. Dodala, že s kolegami štátnymi tajomníkmi o tom posledné týždne diskutovali a sú rovnakého názoru, že prišli ako jeden tím, ktorý chce robiť dlhoročné a dlho žiadané zmeny. „Ak ich nevieme robiť, tak tu nemá význam ďalej zotrvávať,“ povedala.

Gröhling hovorí o náznakoch, že viacerí kolegovia v rezorte „sú pobalení“. Čo sa týka odborných nominácií, verí, že ostane aspoň nejaká čiastočná garancia odbornosti. Otázne však podľa neho bude, kto sa dostane do vedenia ministerstva a aké bude ďalšie názorové krytie.

V súvislosti s koaličnou krízou a návrhmi premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) poznamenal, že ak by sa minister financií Igor Matovič (OĽANO) správal zodpovedne, neboli by potrebné. Predseda vlády na sobotnom (20. 8.) rokovaní partnerom predložil päť návrhov na zmenu koaličnej zmluvy, týkali sa napríklad fungovania koaličných rád bez Matoviča a lídra SaS Richarda Sulíka či kreovania rozhodcovskej komisie pri koaličných sporoch. Gröhling poznamenal, že po vecnej stránke bude ďalej diskutovať s kolegami i premiérom. Ďalšie stretnutie vládnych strán má byť v piatok (26. 8.).