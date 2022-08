Premiér: Ceny elektriny pre domácnosti v roku 2023 razantne neporastú

„V prípade ceny za plyn sa hľadajú riešenia a pripravuje sa viacero opatrení,“ uviedol, pričom to isté má platiť aj v otázke cien pre firmy. V pondelok (22. 8.) má o tejto téme hovoriť s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS).

Premiér sa takisto vyjadril i k rokovaniam o platoch zdravotníkov. Deklaroval, že je pripravený sa s nimi naďalej stretávať a hľadať možnosti zlepšenia podmienok v sektore. Zároveň upozornil, že zvyšovanie platov v zdravotníctve sa môže odvíjať len od reálnych možností.

V tejto súvislosti však poukázal na to, že napríklad návrh, ktorý sa týka zdravotných sestier, predstavuje historicky najvyšší nárast základných platov. „Ten sa v priemere zvýši o 400 eur, podobná ponuka je tu aj pre záchranárov a lekárov,“ upozornil Heger. Uistil, že sa hľadajú ďalšie možnosti, ako investovať do zvyšovania platov zdravotníkov. „Pripravujeme opatrenia, ktoré by mali priniesť efektívnejšie vynaložené náklady a úspory v zdravotníctve, tieto zdroje by sme potom znova investovali do stabilizácie podmienok v sektore,“ zdôraznil.