Naklonený maják v Bremerhavene sa podarilo provizórne zaistiť

Ako v sobotu uviedol Holger Bruns, hovorca spoločnosti Bremenports, ktorá prístav prevádzkuje, veža majáka sa síce stále môže zrútiť, avšak ak by k tomu došlo, nespadla by do vody, ale na pristavený plávajúci pontón navrstvený senom.

Bruns podľa správy agentúry DPA dodal, že zatiaľ nie je jasné, či bude možné z majáka zosadiť kupolu, ktorá patrí medzi chránené pamiatky, tak, aby sa veža nezrútila. Ako priblížil, to sa uvidí predbežne až budúci týždeň. Odborníci chcú totiž zo žeriava vykonať ďalšie prehliadky majáka.

Dvadsať metrov vysoký maják, ktorý je v prevádzke od roku 1914, stojí na severnom móle pri vstupe do rybárskeho prístavu v Bremerhavene.

Lodná doprava po rieke Geeste, ako aj prevádzka trajektu medzi Bremerhavenom a mestom Nordenham bola ešte vo štvrtok večer obnovená.